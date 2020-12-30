Влада Китаю блокує незалежні дослідження походження COVID-19. Вона не допускає журналістів і вчених до району, з якого міг поширитися коронавірус.

Блокування будь-яких незалежних розслідувань відбувається від найвищого керівництва комуністичного Китаю. Про це повідомили у розслідуванні Associated Press.

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Зараження від диких тварин

Головною версією зараження людини COVID-19 тривалий період було інфікування на ринку від дикої тварини. Медичне керівництво Китаю після початку захворюваності направило спеціальну групу для дослідження.

В результаті ескперти зібрали сотні зразків, дезінфікували ринок і спалили продукцію. Наприкінці січня китайські вчені повідомили, що 33 проби дали позитивний результат на коронавірус, а більшість з них виявили у місці, де торгували дикими тваринами.

Потреба в контролі

Коли захворюваність на COVID-19 почала збільшуватися, науковці почали публікувати низку досліджень. В одному з них стверджували без конкретних доказів, начебто вірус насправді поширився не з ринку, а з лабораторії біля нього. Через деякий час публікацію видалили, але вона викликала потребу в контролі іміджу Китаю.

Після того випадку усі висновки досліджень почали узгоджувати з високопосадовцями уряду. Зокрема це підтверджують документи, які має видання Associated Press.

Погодження публікацій, пов'язаних з COVID-19

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що необхідна координація досліджень COVID-19. Після того кабмін країни:

випустив розпорядження з поміткою "не розголошувати";

створив спеціальну групу, яка погоджувала всі публікації, пов’язані з COVID-19.

Суворі правила

Також ствердили, що всі, хто публікує матеріали про коронавірус без погодження, мають бути притягнені до відповідальності.

Правила дуже суворі, вони не мають жодного сенсу,

– наголосив один із ексзаступників директора Центру з контролю захворювань Китаю.

Вірус від кажанів

Тривалий час у світі вважали, що вірус передався людям через кажанів. У провінції Юньнань, за 1,6 тисячі кілометрів від Уханя, є вапнякові печери, в яких проживають кажани. Недалеко від них є поселення людей. Ба більше, у цих печерах є місця, священні для буддистів, тобто вони їх відвідують і можуть контактувати з кажанами.

Експерти Китаю брали зразки тварин у цьому районі, проте невдовзі китайська влада засекретила дані. Також закрили доступ до печер. Наразі там працюють місцеві вчені під пильним контролем влади.

Вони (влада Китаю – 24 канал) відбирають тільки тих людей, яким можна довіряти, кого вони можуть контролювати,

— заявив виданню експерт з охорони здоров'я, який регулярно працює з китайською владою.

Державні медіа Китаю просували ідею, що коронавірус завезли з іншої країни в пакуванні морепродуктів. Інші вчені таку ідею заперечують. Адже заразитися через упаковані продукти неможливо, і якихось реальних підтверджень цієї теорії немає.

Відмова у пошуку нульового пацієнта

Також до китайської влади висувають претензію в тому, що вона фактично відмовляється шукати так званого нульового пацієнта, тобто людини, яка першою заразилась коронавірусом. Зробити це можна завдяки перевірці старих зразків хворих на грип, однак влада Китаю цього не робить, або не каже, що робить.

Є думка, що коронавірус в Китаї з'явився раніше за 2019 рік. Директор-засновник представництва американського Центру з контролю та профілактики захворювань у Китаї Рей Іп ствердив, що Пекін може опублікувати ці дані, якщо йому буде вигідно. Влада Китаю дуже важко погоджує візити спеціалістів ВООЗ в країну й змушує повністю погоджувати їхні дослідження.

У січні 2021 року експертна група ВООЗ має відвідати Китай і, зокрема, повинна дослідити випадки коронавірусу, які сталися в Китаї до грудня 2019 року.