Власти Польши постановили, что в самолетах могут быть заняты лишь 50% мест
Совет министров Польши принял решение о количестве пассажиров в салоне самолетов. Согласно решению, авиаперевозчики могут перевозить лишь половину от максимального количества пассажиров на борту.
Это правило касается и чартерных рейсов. Соответствующее решение Совет министров Польши принял еще 29 мая.
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Именно поэтому 6 июня из Киева в Варшаву вылетели вместо одного запланированного чартера – два. Об этом сообщила пресс-служба компании по международному трудоустройству "Gremi Personal", пишет Интерфакс-Украина.
Мы перевезли 186 наших украинских сотрудников, которые уже заключили долгосрочные трудовые контракты. Организация одновременно двух чартеров – это вынужденная мера,
– заявил владелец компании Евгений Кириченко.
В то же время в компании отметили, что применение польским правительством таких мер является не совсем целесообразным.
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Какие еще нормы авиаперевозки установили в Польше
- Нельзя перевозить одновременно более половины от максимального количества пассажирских мест, указанных в технической документации самолета.
- На борту самолетов все пассажиры обязательно должны носить защитные маски. Обязательство не распространяется на авиационный персонал в кабине.
- В самолете должны быть необходимы дезинфицирующие средства для рук.
- Очистка поверхности самолета, с которым пассажир контактировал, должна проводиться после каждого сегмента полета с пассажирами.
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