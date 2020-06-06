Совет министров Польши принял решение о количестве пассажиров в салоне самолетов. Согласно решению, авиаперевозчики могут перевозить лишь половину от максимального количества пассажиров на борту.

Это правило касается и чартерных рейсов. Соответствующее решение Совет министров Польши принял еще 29 мая.

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Именно поэтому 6 июня из Киева в Варшаву вылетели вместо одного запланированного чартера – два. Об этом сообщила пресс-служба компании по международному трудоустройству "Gremi Personal", пишет Интерфакс-Украина.

Мы перевезли 186 наших украинских сотрудников, которые уже заключили долгосрочные трудовые контракты. Организация одновременно двух чартеров – это вынужденная мера,

– заявил владелец компании Евгений Кириченко.

В то же время в компании отметили, что применение польским правительством таких мер является не совсем целесообразным.

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Нельзя перевозить одновременно более половины от максимального количества пассажирских мест, указанных в технической документации самолета.

На борту самолетов все пассажиры обязательно должны носить защитные маски. Обязательство не распространяется на авиационный персонал в кабине.

В самолете должны быть необходимы дезинфицирующие средства для рук.

Очистка поверхности самолета, с которым пассажир контактировал, должна проводиться после каждого сегмента полета с пассажирами.



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