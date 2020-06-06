Рада міністрів Польщі ухвалила рішення щодо кількості пасажирів у салоні літаків. Згідно з рішенням, авіаперевізники можуть перевозити лише половину від максимальної кількості пасажирів на борту.

Це правило стосується і чартерних рейсів. Відповідне рішення Рада міністрів Польщі ухвалила ще 29 травня.

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Саме тому 6 червня з Києва до Варшави вилетіло замість одного запланованого чартеру – два. Про це повідомила пресслужба компанії з міжнародного працевлаштування "Gremi Personal", пише Інтерфакс-Україна.

Ми перевезли 186 наших українських працівників, які вже уклали довгострокові трудові контракти. Організація одночасно двох чартерів – це вимушений захід,

– заявив власник компанії Євген Кириченко.

Водночас у компанії відзначили, що застосування польським урядом таких заходів є не зовсім доцільним.

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Не можна перевозити одночасно не більше за половину від максимальної кількості пасажирських місць, зазначених у технічній документації літака.

На борту літаків усі пасажири обов'язково мають носити захисні маски. Зобов'язання не поширюється на авіаційний персонал у кабіні.

У літаку мають бути необхідні дезінфікуючих засоби для рук.

Очищення поверхні літака, з яким пасажир контактував, має проводитися після кожного сегменту польоту з пасажирами.



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