Поэтому украинские власти призывают западных партнеров немедленно вводить новые санкции против России, в частности, отказываться от нефти, газа и угля.

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Сегодня отдельные европейские политики говорят о высокой цене отказа от российских нефти и газа или о закрытии доступа всех российских банков к системе SWIFT. Такая политика содержит одну из ключевых ошибок – она провоцирует агрессора на дальнейшее уничтожение мирного населения. Андрей Клочко Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

По словам нардепа, Россия не может преодолеть сопротивление украинского народа, а поэтому терроризирует мирное население, нанося удары ракетами и бомбами по школам, домам и больницам. Путин не собирается останавливаться на Украине, поэтому очень важно, чтобы мир объединился и нанес максимальный санкционный удар уже сейчас.

Чем быстрее цивилизованный мир устроит тотальную экономическую блокаду Империи зла, тем раньше удастся это зло остановить и уничтожить.

– призвал нардеп.

Отказ мира от российских энергоносителей

США, Канада и Великобритания уже запретили импорт нефти, газа и угля из России. А Европейская комиссия планирует заменить более 70% импорта российского газа уже в этом году.

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