Судьбу "отобранного" у России олимпийского золота на токийском помосте (по поводу чего с федерального верха уже несколько часов несется отвратительная ксенофобская вонь) решали судьи из высшего жюри: местная Шихоко Секита и итальянка Даниэлла Дель Кьяе, немка Изабель Саваде и гречанка Александра Мавркаис, а также судьи из Швейцарии, Украины, Франции, Аргентины, Венгрии, Польши, Узбекистана, Испании, Норвегии, Хорватии, Чехии и Словакии.

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Так и вижу внутренним взором, как все они списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу – дадим золото израильтянке! Ха-ха… И зловещий смайлик.

Не бред ли это, госпожа Захарова?

Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа – кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.

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Но!

Если вдруг предположить, что ваши подозрения не беспочвенны… Если допустить, что так и было на самом деле… Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, – мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом.