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      Власти Канады запретили использование и продажу штурмового оружия: что запрещено

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      Запрет использования и продажи штурмового оружия в Канаде 2020
      Заборона штурмової зброї в Канаді / AP

      В Канаде с 1 мая запретили использование, продажу, покупку, импорт и перевозки штурмовых винтовок и аналогичного оружия. В общем под запрет попали 1,5 тысячи разновидностей штурмового оружия, в том числе популярные американские штурмовые винтовки AR-15 и M16.

      Такое заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо, сообщает The Guardian.

      К теме Самое кровавое массовое убийство в Канаде: количество жертв возросло

      Для законных владельцев такого оружия объявят двухлетнюю амнистию. Им будут выплачены "справедливые компенсации".

      Это оружие было создано с одной целью: убивать как можно больше людей за короткий промежуток времени. Вам не нужна AR-15, чтобы убить оленя,
      – отметил Трюдо.

      Обратите внимание! Сейчас в Канаде зарегистрировано более 83,5 тысячи единиц штурмового оружия.

      Что известно о кровавой стрельбе в Канаде 19 апреля

      • 19 апреля в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия произошла массовая стрельба. Всего в результате стрельбы погибли 22 человека.
      • 51-летний стоматолог надел форму полицейского, сел в автомобиль, стилизованный под полицейский, взял оружие и поехал убивать людей.
      • Это преступление стало крупнейшим кровавым актом массового убийства в Канаде с декабря 1989 года. Тогда преступник застрелил 15 женщин в Монреале.
      • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования семьям погибших и назвал ситуацию ужасной.

      Смотрите видео 24 канала о стрельбе в Канаде:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Терроризм Разрешение на оружие Оружие Канада
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