Влада Канади заборонила використання і продаж штурмової зброї: що заборонено

У Канаді з 1 травня заборонили використання, продаж, купівлю, імпорт і перевезення штурмових гвинтівок і аналогічної зброї. Загалом під заборону потрапили 1,5 тисячі різновидів штурмової зброї, в тому числі популярні американські штурмові гвинтівки AR-15 та M16.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, повідомляє The Guardian. До теми Найкривавіше масове вбивство в історії Канади: кількість загиблих зросла Для законних власників такої зброї оголосять дворічну амністію. Їм будуть виплачені "справедливі компенсації". Ця зброя була створена з однією єдиною метою: вбивати якомога більше людей за короткий проміжок часу. Вам не потрібна AR-15, щоб убити оленя,

– наголосив Трюдо. Зверніть увагу! Наразі в Канаді зареєстровано понад 83,5 тисячі одиниць штурмової зброї. Що відомо про криваву стрілянину в Канаді 19 квітня 19 квітня у місті Портапік у канадській провінції Нова Шотландія сталась масова стрілянина. Загалом внаслідок стрілянини загинули 22 людини.

51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, сів у автомобіль, стилізований під поліцейський, взяв зброю та поїхав вбивати людей.

Цей злочин став найбільшим кривавим актом масового вбивства у Канаді з грудня 1989 року. Тоді злочинець застрелив 15 жінок у Монреалі.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття родинам загиблих та назвав ситуацію жахливою. Дивіться відео 24 каналу про стрілянину в Канаді: