21:48
1 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Влада Канади заборонила використання і продаж штурмової зброї: що заборонено

      -
      Заборона використання і продажу штурмової зброї в Канаді 2020
      Заборона штурмової зброї в Канаді / AP

      У Канаді з 1 травня заборонили використання, продаж, купівлю, імпорт і перевезення штурмових гвинтівок і аналогічної зброї. Загалом під заборону потрапили 1,5 тисячі різновидів штурмової зброї, в тому числі популярні американські штурмові гвинтівки AR-15 та M16.

      Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо, повідомляє The Guardian.

      До теми Найкривавіше масове вбивство в історії Канади: кількість загиблих зросла

      Для законних власників такої зброї оголосять дворічну амністію. Їм будуть виплачені "справедливі компенсації".

      Ця зброя була створена з однією єдиною метою: вбивати якомога більше людей за короткий проміжок часу. Вам не потрібна AR-15, щоб убити оленя,
      – наголосив Трюдо.

      Зверніть увагу! Наразі в Канаді зареєстровано понад 83,5 тисячі одиниць штурмової зброї.

      Що відомо про криваву стрілянину в Канаді 19 квітня

      • 19 квітня у місті Портапік у канадській провінції Нова Шотландія сталась масова стрілянина. Загалом внаслідок стрілянини загинули 22 людини. 
      • 51-річний стоматолог одягнув форму поліцейського, сів у автомобіль, стилізований під поліцейський, взяв зброю та поїхав вбивати людей.
      • Цей злочин став найбільшим кривавим актом масового вбивства у Канаді з грудня 1989 року. Тоді злочинець застрелив 15 жінок у Монреалі.
      • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття родинам загиблих та назвав ситуацію жахливою.

      Дивіться відео 24 каналу про стрілянину в Канаді:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Тероризм Дозвіл на зброю Зброя Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      сьогодні , 19:30 Ігнорують реальні загрози: судді поскаржилися на зменшення зарплат під час карантину
      Ірина Шиба
      Карантин на вулиці: чого зараз потребують безпритульні і як допомогти
      сьогодні , 17:11 Карантин на вулиці: чого зараз потребують безпритульні і як допомогти
      Світлана Попова