Власти Турции запретили въезд иностранцам из 9 европейских стран: список
МВД Турции обнародовало директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за вспышки коронавируса. Запрет будет действовать до 17 апреля.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал соответствующий приказ, сообщает пресс-центр МВД страны.
Актуально Турция перенесет начало туристического сезона из-за коронавируса
С 8:00 утра, 14 марта, в Турцию запрещен въезд гражданам:
- Германии,
- Испании,
- Франции,
- Австрии,
- Норвегии,
- Дании,
- Швеции,
- Бельгии,
- Нидерландов.
Внимание! Запрет также распространяется на иностранцев, которые на протяжении последних 14 дней посещали вышеназванные страны.
Ограничение также было введено для кораблей, прибывающих в порты Турции. Суда обязали сообщать о последних 10 портах пребывания.
Что известно об ограничительных мерах в Турции из-за коронавируса
- Турция подтвердила пока два случая коронавируса на своей территории.
- Власти решили закрыть школы на одну неделю, а университеты – на три недели с 16 марта. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей до конца апреля.
- Зарубежные визиты президента Эрдогана будут отложены на неопределенное время, а турецкие чиновники должны будут получить разрешение на выезд за границу.
- Власти также рекомендуют туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.
- Отметим, что до объявления первого случая коронавируса Турции удавалось избежать вспышки, хотя все ее соседи, за исключением охваченной войной Сирии, сообщали о случаях заболевания.
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