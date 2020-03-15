Власти Турции запретили въезд иностранцам из 9 европейских стран: список

МВД Турции обнародовало директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за вспышки коронавируса. Запрет будет действовать до 17 апреля.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал соответствующий приказ, сообщает пресс-центр МВД страны.

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С 8:00 утра, 14 марта, в Турцию запрещен въезд гражданам:

Германии,

Испании,

Франции,

Австрии,

Норвегии,

Дании,

Швеции,

Бельгии,

Нидерландов.

Внимание! Запрет также распространяется на иностранцев, которые на протяжении последних 14 дней посещали вышеназванные страны.

Ограничение также было введено для кораблей, прибывающих в порты Турции. Суда обязали сообщать о последних 10 портах пребывания.

Что известно об ограничительных мерах в Турции из-за коронавируса

Турция подтвердила пока два случая коронавируса на своей территории.

на своей территории. Власти решили закрыть школы на одну неделю, а университеты – на три недели с 16 марта. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей до конца апреля.

Зарубежные визиты президента Эрдогана будут отложены на неопределенное время, а турецкие чиновники должны будут получить разрешение на выезд за границу.

Власти также рекомендуют туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.

с конца марта на конец апреля. Отметим, что до объявления первого случая коронавируса Турции удавалось избежать вспышки, хотя все ее соседи, за исключением охваченной войной Сирии, сообщали о случаях заболевания.



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