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      Власти Турции запретили въезд иностранцам из 9 европейских стран: список

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      МВД Турции обнародовало директиву о запрете въезда иностранцам из 9 европейских стран из-за вспышки коронавируса. Запрет будет действовать до 17 апреля.

      Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подписал соответствующий приказ, сообщает пресс-центр МВД страны.

      Актуально Турция перенесет начало туристического сезона из-за коронавируса

      С 8:00 утра, 14 марта, в Турцию запрещен въезд гражданам:

      • Германии,
      • Испании,
      • Франции,
      • Австрии,
      • Норвегии,
      • Дании,
      • Швеции,
      • Бельгии,
      • Нидерландов.

      Внимание! Запрет также распространяется на иностранцев, которые на протяжении последних 14 дней посещали вышеназванные страны.

      Ограничение также было введено для кораблей, прибывающих в порты Турции. Суда обязали сообщать о последних 10 портах пребывания.

      Что известно об ограничительных мерах в Турции из-за коронавируса

      • Турция подтвердила пока два случая коронавируса на своей территории.
      • Власти решили закрыть школы на одну неделю, а университеты – на три недели с 16 марта. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей до конца апреля.
      • Зарубежные визиты президента Эрдогана будут отложены на неопределенное время, а турецкие чиновники должны будут получить разрешение на выезд за границу.
      • Власти также рекомендуют туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.
      • Отметим, что до объявления первого случая коронавируса Турции удавалось избежать вспышки, хотя все ее соседи, за исключением охваченной войной Сирии, сообщали о случаях заболевания.

      коронавірус подорожі
      Куда не рекомендует ехать МИД / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Новости Здоровье Евросоюз Новости Турции
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