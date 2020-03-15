Влада Туреччини заборонила в'їзд іноземцям з 9 європейських країн: список

МВС Туреччини оприлюднило директиву про заборону в'їзду іноземцям з 9 європейських країн через спалах коронавірусу. Заборона діятиме до 17 квітня.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписав відповідний наказ, повідомляє пресцентр МВС країни.

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З 8 години ранку, 14 березня, до Туреччини заборонено в'їзд громадянам:

Німеччини,

Іспанії,

Франції,

Австрії,

Норвегії,

Данії,

Швеції,

Бельгії,

Нідерландів.

Увага! Заборона також поширюється на іноземців, які впродовж останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

Обмеження також було введено для кораблів, які прибувають у порти Туреччини. Судна зобов'язали повідомляти про останні 10 портів перебування.

Що відомо про обмежувальні заходи у Туреччині через коронавірус

Туреччина підтвердила наразі два випадки коронавірусу на своїй території.

на своїй території. Влада вирішила закрити школи на один тиждень, а університети – на три тижні з 16 березня. Спортивні заходи будуть проводитися без глядачів до кінця квітня.

Закордонні візити президента Ердогана будуть відкладені на невизначений час, а турецькі чиновники повинні будуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.

Влада також рекомендує туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

з кінця березня на кінець квітня. Відзначимо, що до оголошення першого випадку коронавірусу Туреччині вдавалося уникнути спалаху, хоча всі її сусіди, за винятком охопленої війною Сирії, повідомляли про випадки захворювання.



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