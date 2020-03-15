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      Влада Туреччини заборонила в'їзд іноземцям з 9 європейських країн: список

      - Читать новость на русском
      Коронавірус у Туреччині / gercekgundem.com

      МВС Туреччини оприлюднило директиву про заборону в'їзду іноземцям з 9 європейських країн через спалах коронавірусу. Заборона діятиме до 17 квітня.

      Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписав відповідний наказ, повідомляє пресцентр МВС країни.

      Актуально Туреччина перенесе початок туристичного сезону через коронавірус

      З 8 години ранку, 14 березня, до Туреччини заборонено в'їзд громадянам:

      • Німеччини,
      • Іспанії,
      • Франції,
      • Австрії,
      • Норвегії,
      • Данії,
      • Швеції,
      • Бельгії,
      • Нідерландів.

      Увага! Заборона також поширюється на іноземців, які впродовж останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

      Обмеження також було введено для кораблів, які прибувають у порти Туреччини. Судна зобов'язали повідомляти про останні 10 портів перебування.

      Що відомо про обмежувальні заходи у Туреччині через коронавірус

      • Туреччина підтвердила наразі два випадки коронавірусу на своїй території.
      • Влада вирішила закрити школи на один тиждень, а університети – на три тижні з 16 березня. Спортивні заходи будуть проводитися без глядачів до кінця квітня.
      • Закордонні візити президента Ердогана будуть відкладені на невизначений час, а турецькі чиновники повинні будуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.
      • Влада також рекомендує туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.
      • Відзначимо, що до оголошення першого випадку коронавірусу Туреччині вдавалося уникнути спалаху, хоча всі її сусіди, за винятком охопленої війною Сирії, повідомляли про випадки захворювання.

      коронавірус подорожі
      Куди не рекомендує їхати МЗС / Інфографіка 24 каналу

      Мільярдери України: що треба знати про Петра Порошенка
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Здоров'я Євросоюз Новини Туреччини
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