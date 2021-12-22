Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко. По его словам, согласно общему опыту наибольшее влияние прежде всего продолжается в отношении инфраструктуры стран.

К теме Британская разведка предупредила о "считанных днях" до нападения России на Украину

"Учитывая условия и напряженное состояние энергетики Украины, может как раз прежде всего быть влияние на энергетическую отрасль экономики Украины", – подчеркнул Рыженко.

Рыженко: гибридная война против Украины

Представитель Центра оборонных стратегий отметил, что в России кибератаки руководятся на государственном уровне. Страна-агрессор поддерживает подобные меры, когда их направляют на невоенные методы воздействия на соседей.

Это полностью вписывают в контекст гибридной войны против Украины. Мы должны осваивать этот вопрос, изучать и приобретать способности, чтобы противодействовать. Если этого не будет, то вся экономика и другие отрасли "встанут". Андрей Рыженко Эксперт Центра оборонных стратегий

Он также отметил, что в "Газпроме" есть IT-специалисты, которые предназначены для того, чтобы бороться с конкурентами фирмы. Прежде всего специалисты должны обеспечивать поддержание монополии в поставках энергоносителей в Европу. "Чтобы наполнять бюджет России финансовыми ресурсами", – добавил он.

Рыженко прокомментировал киберпланы России: смотрите видео

Помощь миру в кибербезопасности: коротко