Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко. За його словами, згідно із загальним досвідом найбільший вплив насамперед триває щодо інфраструктури країн.
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"Враховуючи умови й напружений стан енергетики України, може якраз насамперед бути вплив на енергетичну галузь економіки України", – наголосив Риженко.
Риженко: Гібридна війна проти України
Представник Центру оборонних стратегій зауважив, що у Росії кібератаки керуються на державному рівні. Країна-агресорка підтримує подібні заходи, коли їх спрямовують на невійськові методи впливу на сусідів.
Це повністю вписують у контекст гібридної війни проти України. Ми маємо опановувати це питання, вивчати й набувати спроможності, щоб протидіяти. Якщо цього не буде, то вся економіка та інші галузі "встануть".
Він також зауважив, що в "Газпромі" є IT-фахівці, які призначені для того, щоб боротись із конкурентами фірми. Насамперед спеціалісти мають забезпечувати підтримання монополії у постачанні енергоносіїв у Європу. "Щоб наповнювати бюджет Росії фінансовими ресурсами", – додав він.
Риженко прокоментував кіберплани Росії: дивіться відео
Допомога світу у кібербезпеці: коротко
- США та Велика Британія нібито направили до України експертів з кібервійни. Це відбувалось таємно.
- Метою приїзду є допомога країні у можливих кібератаках. Припускають, що кібератаки можуть бути націлені на електромережі, банківську систему та інші критично важливі компоненти економіки й уряду України.
- У Штатах кажуть, що за останній місяць російське кіберсередовище активізувалось. Однак увага громадськості зосереджена на нарощуванні військ біля кордонів України.