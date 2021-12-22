Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко. За його словами, згідно із загальним досвідом найбільший вплив насамперед триває щодо інфраструктури країн.

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"Враховуючи умови й напружений стан енергетики України, може якраз насамперед бути вплив на енергетичну галузь економіки України", – наголосив Риженко.

Риженко: Гібридна війна проти України

Представник Центру оборонних стратегій зауважив, що у Росії кібератаки керуються на державному рівні. Країна-агресорка підтримує подібні заходи, коли їх спрямовують на невійськові методи впливу на сусідів.

Це повністю вписують у контекст гібридної війни проти України. Ми маємо опановувати це питання, вивчати й набувати спроможності, щоб протидіяти. Якщо цього не буде, то вся економіка та інші галузі "встануть". Андрій Риженко Експерт Центру оборонних стратегій

Він також зауважив, що в "Газпромі" є IT-фахівці, які призначені для того, щоб боротись із конкурентами фірми. Насамперед спеціалісти мають забезпечувати підтримання монополії у постачанні енергоносіїв у Європу. "Щоб наповнювати бюджет Росії фінансовими ресурсами", – додав він.

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