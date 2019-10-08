Влияние ферросплавного завода Коломойского на экологию Никополя – фатальное, – местная община

На границе двух городов образовались так называемые терракотовые пропасти – это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт.

Крупнейшим металлургическим предприятием Никополя, что на Днепровщине, является ферросплавный завод, который контролируется структурами Игоря Коломойского. Сейчас в городе проживает более 110 тысяч жителей, из которых фактически в каждой второй семье кто-то борется с онкологией, говорится в проекте "Особый взгляд" на 5 канале.

У нас в городе значительно возросло количество онкобольных. Почти в каждой второй семье есть бабушка или дедушка, тетя или дядя, которые борются с раком. Очень много этого недуга и среди детей,

– рассказала А. Машенко, местная жительница.

Отходы ферросплавного завода загрязняют не только Никополь, но и вывозятся в соседний город Покров, говорится в проекте. Экологи говорят: на границе двух городов образовались так называемые терракотовые пропасти – это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт. Уже дальше с пылью его остатки поднимаются в воздух и оседают в легких граждан.

"В Покрове взяли почву, сделали достаточно дорогой анализ и оказалось, что содержание тяжелых металлов в сотни раз превышает норму", – рассказал Руслан, местный активист.

Это все на здоровье наших детей. Я наблюдаю, что из года в год молодое поколение становится все слабее в физическом здоровье,

– отметила Виктория Резун, преподаватель Никопольского медицинского колледжа.

Местные экологи предполагают что аналогичная ситуация с выбросами на всех металлургических предприятиях Игоря Коломойского.

Напомним, аффилированные с его фамилией структуры контролируют около десяти предприятий отрасли. Бизнесмен, говорится в "Особом взгляде", имеет монополию в производстве ферросплавов, где ему принадлежат: Марганецкий горно-обогатительный комбинат; Покровский горно-обогатительный комбинат; "Запорожский завод ферросплавов" и упомянутый выше "Никопольский завод ферросплавов".