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      Влияние ферросплавного завода Коломойского на экологию Никополя – фатальное, – местная община

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      Никопольский завод ферросплавов
      Никопольский завод ферросплавов

      На границе двух городов образовались так называемые терракотовые пропасти – это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт.

      Крупнейшим металлургическим предприятием Никополя, что на Днепровщине, является ферросплавный завод, который контролируется структурами Игоря Коломойского. Сейчас в городе проживает более 110 тысяч жителей, из которых фактически в каждой второй семье кто-то борется с онкологией, говорится в проекте "Особый взгляд" на 5 канале.

      У нас в городе значительно возросло количество онкобольных. Почти в каждой второй семье есть бабушка или дедушка, тетя или дядя, которые борются с раком. Очень много этого недуга и среди детей,
      – рассказала А. Машенко, местная жительница.

      Отходы ферросплавного завода загрязняют не только Никополь, но и вывозятся в соседний город Покров, говорится в проекте. Экологи говорят: на границе двух городов образовались так называемые терракотовые пропасти – это когда отработанный материал выбросили на открытый грунт. Уже дальше с пылью его остатки поднимаются в воздух и оседают в легких граждан.

      "В Покрове взяли почву, сделали достаточно дорогой анализ и оказалось, что содержание тяжелых металлов в сотни раз превышает норму", – рассказал Руслан, местный активист.

      Это все на здоровье наших детей. Я наблюдаю, что из года в год молодое поколение становится все слабее в физическом здоровье,
      – отметила Виктория Резун, преподаватель Никопольского медицинского колледжа.

      Местные экологи предполагают что аналогичная ситуация с выбросами на всех металлургических предприятиях Игоря Коломойского.

      Напомним, аффилированные с его фамилией структуры контролируют около десяти предприятий отрасли. Бизнесмен, говорится в "Особом взгляде", имеет монополию в производстве ферросплавов, где ему принадлежат: Марганецкий горно-обогатительный комбинат; Покровский горно-обогатительный комбинат; "Запорожский завод ферросплавов" и упомянутый выше "Никопольский завод ферросплавов".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Никополь Экология
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