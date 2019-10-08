Вплив феросплавного заводу Коломойського на екологію Нікополя – фатальний, – місцева громада

На кордоні двох міст утворилися так звані теракотові провалля – це коли відпрацьований матеріал викинули на відкритий ґрунт.

Найбільшим металургійним підприємством Нікополя, що на Дніпровщині, є феросплавний завод, який контролюється структурами Ігоря Коломойського. Нині у місті проживає понад 110 тисяч мешканців, з яких фактично у кожній другій сім’ї хтось бореться з онкологією, йдеться у проєкті "Особливий погляд" на 5 каналі.

У нас в місті значно зросла кількість онкохворих. Майже у кожній другій сім'ї є бабуся чи дідусь, тітка чи дядько, які боряться з раком. Дуже багато цього недугу і серед дітей,

– розповіла А. Машенко, місцева жителька.

Відходи феросплавного заводу забруднюють не лише Нікополь, а й вивозяться до сусіднього міста Покров, йдеться у проєкті. Екологи розповідають: на кордоні двох міст утворилися так звані теракотові провалля – це коли відпрацьований матеріал викинули на відкритий ґрунт. Вже далі з пилом, його рештки підіймаються у повітря, і осідають у легенях громадян.

"В Покрові взяли ґрунт, зробили достатньо дорогий аналіз і виявилося, що вміст важких металів в сотні разів перевищує норму", – розповів Руслан, місцевий активіст.

Це все на здоров’я наших дітей. Я спостерігаю, що з року в рік молоде покоління стає все слабкішим у фізичному здоров'ї,

– зауважила Вікторія Рєзун, викладач Нікопольського медичного коледжу.

Місцеві екологи припускають що аналогічна ситуація з викидами на усіх металургійних підприємствах Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, афілійовані з його прізвищем структури королюють близько десяти підприємств галузі. Бізнесмен, йдеться у "Особливому погляді" має монополію у виробництві феросплавів, де йому належать: Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат; Покровський гірничо-збагачувальний комбінат; "Запорізький завод феросплавів" та згаданий вище "Нікопольський завод феросплавів".