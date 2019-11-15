09:11
15 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев ставит пенсионеров на колени. Почему Ким Чен Ын дружит с Путиным
      Вєсті Кремля
      22:11, 14 ноября
      Вести.UA: Тимошенко вынесла приговор Зеленскому. Эпическое возвращении Онищенко
      Вєсті.UA
      20:39, 14 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 УКРАИНА – ЕСТОНИЯ АННА СКОРОХОД РЫНОК ЗЕМЛИ

      Влияние пробиотиков на здоровье человека: во Львове компания "Фармак" провела телемост

      72 Читати новину українською

      Конференцию организовали в рамках программы "Уровень". Говорили о современном взгляде на микробиом и роль пробиотиков в профилактике наиболее распространенных заболеваний.

      Во Львове организовали телемост, который транслировали для врачей в крупнейших городах Украины. Говорили о важных темах здоровья: влиянии микробиома на организм человека.

      Очень долго микробиом был недооценен. То есть как микроорганизмы, живущие в нас, влияют на наше здоровье. Современные тенденции в медицине разнообразны, украинским врачам надо быть в тренде,
      – рассказала руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов компании "Фармак" Татьяна Дзюба

      Конференция собрала около тысячи врачей различных специализаций из Львова, Днепра, Харькова, Одессы и Киева. Чтобы послушать медицинского директора компании Protexin Human Healthcare – доктора Эштона Харпера, который приехал во Львов из Великобритании.

      Я приехал сегодня, чтобы рассказать о врожденном синдроме раздраженной толстой кишки, мигрени и инфекции мочевыводящих путей. Это три очень связанные состояния, влияющие во многих случаях на человеческое население в международных масштабах,
      – рассказал председатель медицинского департамента компании "Protexin Human Healthcare" Эштон Харпер.

      К слову, компания "Фармак" – ведущий производитель лекарственных средств в Украине. А также является единственным поставщиком симбиотика "Лактиале" от компании "Protexin". Это средство содержит комплекс полезной микрофлоры из семи полезных бактерий для организма человека.

      blog_ava
      Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      сегодня
      2595
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сегодня , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 449
      Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      сегодня , 08:33 Задержание мужа Анны Скороход: кто такой Алексей Алякин и в чем его подозревают
      Інна Жолобович 2593
      Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
      14 ноября , 21:06 Украина вырвала победу над Эстонией благодаря голу после рикошета в добавленное время: видео
      Ігор Саджениця 779
      Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020
      сегодня , 07:29 Дьявол в деталях: что интересного в бюджете-2020
      Ярослав Голобородько 348
      Закон о земле: за и против
      сегодня , 07:00 Закон о земле: за и против
      Світлана Попова 183
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук