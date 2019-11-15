Влияние пробиотиков на здоровье человека: во Львове компания "Фармак" провела телемост

Конференцию организовали в рамках программы "Уровень". Говорили о современном взгляде на микробиом и роль пробиотиков в профилактике наиболее распространенных заболеваний.

Во Львове организовали телемост, который транслировали для врачей в крупнейших городах Украины. Говорили о важных темах здоровья: влиянии микробиома на организм человека.

Очень долго микробиом был недооценен. То есть как микроорганизмы, живущие в нас, влияют на наше здоровье. Современные тенденции в медицине разнообразны, украинским врачам надо быть в тренде,

– рассказала руководитель отдела маркетинга безрецептурных препаратов компании "Фармак" Татьяна Дзюба

Конференция собрала около тысячи врачей различных специализаций из Львова, Днепра, Харькова, Одессы и Киева. Чтобы послушать медицинского директора компании Protexin Human Healthcare – доктора Эштона Харпера, который приехал во Львов из Великобритании.

Я приехал сегодня, чтобы рассказать о врожденном синдроме раздраженной толстой кишки, мигрени и инфекции мочевыводящих путей. Это три очень связанные состояния, влияющие во многих случаях на человеческое население в международных масштабах,

– рассказал председатель медицинского департамента компании "Protexin Human Healthcare" Эштон Харпер.

К слову, компания "Фармак" – ведущий производитель лекарственных средств в Украине. А также является единственным поставщиком симбиотика "Лактиале" от компании "Protexin". Это средство содержит комплекс полезной микрофлоры из семи полезных бактерий для организма человека.