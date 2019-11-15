Вплив пробіотиків на здоров’я людини: у Львові компанія "Фармак" провела телеміст для медиків

Конференцію організували у рамках програми "Рівень". Говорили про сучасний погляд на мікробіом та роль пробіотиків у профілактиці найбільш розповсюджених захворювань.

У Львові організували телеміст, який транслювали для лікарів у найбільших містах України. Говорили про важливі теми здоров'я: вплив мікробіому на організм людини.

Дуже довго мікробіом був недооцінений. Тобто як мікроорганізми, що живуть у нас, впливають на наше здоров'я. Сучасні тенденції у медицині є різноманітними, українським лікарям треба бути в тренді,

– розповіла керівник відділу маркетингу безрецептурних препаратів компанії "Фармак" Тетяна Дзюба

Конференція зібрала майже тисячу лікарів різних спеціалізацій зі Львова, Дніпра, Харкова, Одеси та Києва. Аби послухати медич­ного директора компанії Protexin Human Healthcare – доктора Ештона Харпера, який приїхав до Львова з Великої Британії.

Я приїхав сьогодні, аби розповісти про вроджений синдром подразненої товстої кишки, мігрень та інфекції сечовивідних шляхів. Це три дуже пов'язані стани, які впливають у багатьох випадках на людське населення в міжнародних масштабах,

– розповів голова медичного департаменту компанії "Protexin Human Healthcare" Ештон Харпер.

До слова, компанія "Фармак" – провідний виробник лікарських засобів в Україні. А також є єдиним постачальником симбіотику "Лактіалє" від компанії "Protexin". Цей засіб містить комплекс корисної мікрофлори з семи корисних бактерій для організму людини.