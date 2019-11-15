Вплив пробіотиків на здоров’я людини: у Львові компанія "Фармак" провела телеміст для медиків
Конференцію організували у рамках програми "Рівень". Говорили про сучасний погляд на мікробіом та роль пробіотиків у профілактиці найбільш розповсюджених захворювань.
У Львові організували телеміст, який транслювали для лікарів у найбільших містах України. Говорили про важливі теми здоров'я: вплив мікробіому на організм людини.
Дуже довго мікробіом був недооцінений. Тобто як мікроорганізми, що живуть у нас, впливають на наше здоров'я. Сучасні тенденції у медицині є різноманітними, українським лікарям треба бути в тренді,
– розповіла керівник відділу маркетингу безрецептурних препаратів компанії "Фармак" Тетяна Дзюба
Конференція зібрала майже тисячу лікарів різних спеціалізацій зі Львова, Дніпра, Харкова, Одеси та Києва. Аби послухати медичного директора компанії Protexin Human Healthcare – доктора Ештона Харпера, який приїхав до Львова з Великої Британії.
Я приїхав сьогодні, аби розповісти про вроджений синдром подразненої товстої кишки, мігрень та інфекції сечовивідних шляхів. Це три дуже пов'язані стани, які впливають у багатьох випадках на людське населення в міжнародних масштабах,
– розповів голова медичного департаменту компанії "Protexin Human Healthcare" Ештон Харпер.
До слова, компанія "Фармак" – провідний виробник лікарських засобів в Україні. А також є єдиним постачальником симбіотику "Лактіалє" від компанії "Protexin". Цей засіб містить комплекс корисної мікрофлори з семи корисних бактерій для організму людини.