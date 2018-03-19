Влюбленный мужчина пытался незаконно перейти границу, чтобы увидеть девушку из Ровно

Иностранца-нарушителя, который пытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта пропуска, задержали вчера, 18 марта, пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"35-летний мужчина имел при себе паспорт гражданина непризнанной Украиной Республики Косово. Пограничный наряд задержал иностранца в 10 метрах от границы, когда он как раз пытался преодолеть заградительный забор. Свой поступок нарушитель объяснил якобы желанием встретиться на территории Украины с девушкой, которая проживает в Киеве", — говорится в сообщении.

Сейчас иностранец содержится в пункте временного содержания отряда. На него составлен протокол об административном правонарушении, дело направлено в суд.