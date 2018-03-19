Закоханий чоловік намагався незаконно перейти кордон, аби побачити дівчину з Рівного

Іноземця-порушника, який намагався незаконно потрапити на територію України в обхід пункту пропуску, затримали учора, 18 березня, прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Читайте також: Контрабандист намагався переїхати прикордонників на позашляховику, ті відкрили вогонь по авто

"35-річний чоловік мав при собі паспорт громадянина невизнаної Україною Республіки Косово. Прикордонний наряд затримав іноземця за 10 метрів від кордону, коли той саме намагався подолати загороджувальний паркан. Свій вчинок порушник пояснив нібито бажанням зустрітися на території України з дівчиною, яка проживає у Рівному", – йдеться у повідомленні.

Наразі іноземець утримується в пункті тимчасового тримання загону. На нього складено протокол про адмінправопорушення, справу скеровано до суду.