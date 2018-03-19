12:02
19 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-6°C -13°C
  • вівторок
    -5°C -13°C
  • середа
    -1°C -8°C
  • четвер
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Дикі танці Лаврова. Російське божество Цар-яма
Вєсті Кремля
23:59, 17 березня
Вєсті. UA. Жир. Вибухонебезпечна Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:40, 17 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Закоханий чоловік намагався незаконно перейти кордон, аби побачити дівчину з Рівного

493 Читать новость на русском
Закоханий чоловік намагався незаконно перейти кордон, аби побачити дівчину з Рівного
Закоханий чоловік намагався незаконно перейти кордон, аби побачити дівчину з Рівного / фото прес-служби Держприкордонслужби

Іноземця-порушника, який намагався незаконно потрапити на територію України в обхід пункту пропуску, затримали учора, 18 березня, прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Читайте також: Контрабандист намагався переїхати прикордонників на позашляховику, ті відкрили вогонь по авто

"35-річний чоловік мав при собі паспорт громадянина невизнаної Україною Республіки Косово. Прикордонний наряд затримав іноземця за 10 метрів від кордону, коли той саме намагався подолати загороджувальний паркан. Свій вчинок порушник пояснив нібито бажанням зустрітися на території України з дівчиною, яка проживає у Рівному", – йдеться у повідомленні.

Наразі іноземець утримується в пункті тимчасового тримання загону. На нього складено протокол про адмінправопорушення, справу скеровано до суду.

Теги: Новини України Рівне Косово Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
сьогодні, 12:01 Сонячна електростанція для дому: як заважають і чому погано працюють енергетики
Все про екологію 5
Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?
сьогодні, 10:11 Топ-10 фактів про вибори президента у Росії, або Чи зможе Путін пробути увесь термін на посаді?
Микола Давидюк 1432
Як екс-касир Януковича успішно співпрацює із чинним президентом Порошенко
сьогодні, 10:00 Як екс-касир Януковича успішно співпрацює із чинним президентом Порошенко
Сергій Лещенко 1104
Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают
сьогодні, 08:40 Увиденное на мосту в Станице – кошмар, после которого умирают
Ольга Черненко 5971
Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
18 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: протистояння РФ та Британії, смерть Хокінга та економічні проблеми Росії
Блог Медіа 926
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук