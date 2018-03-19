Контрабандист намагався переїхати прикордонників на позашляховику, ті відкрили вогонь по авто
На Волині прикордонники переслідували позашляховик, водій якого намагався наїхати на правоохоронців. Авто виявили ввечері 17 березня зі спостережної вежі прикордонники Луцького загону відділу "Доманове" біля кордону з Білоруссю.
Як повідомили у Держприкордонслужбі, Під час переслідування команду прикордонників про зупинку водій проігнорував. Зате направив транспортний засіб в бік автомобіля прикордонників.
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"Складом прикордонного наряду було здійснено чергу попереджувальних пострілів вгору та по колесах авто. Однак після цього водій розвернувся в інший бік та, намагаючись сховатись від правоохоронців, які його переслідували близько 2 кілометрів, звернув на одне з приватних подвір'їв н. п. Млинове. Покинувши авто, водій вдався до втечі", – повідомили у ДПСУ.
Під час перевірки в рову між пунктами пропуску знайдено 4 пакунки сигарет загальною кількістю 2740 пачок.
Виявлений автомобіль передано співробітникам поліції.
Згодом водія було встановлено, він виявися місцевим жителем 1973 року народження. Будь-які пояснення чоловік надавати відмовився.