Контрабандист пытался переехать пограничников на внедорожнике, те открыли огонь по авто

На Волыни пограничники преследовали внедорожник, водитель которого пытался наехать на правоохранителей. Авто обнаружили вечером 17 марта из наблюдательной башни пограничники Луцкого отряда отдела "Доманово" у границы с Беларусью.

Как сообщили в Госпогранслужбе, во время преследования команду пограничников об остановке водитель проигнорировал. Зато направил транспортное средство в сторону автомобиля пограничников.

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"Составом пограничного наряда была осуществлена очередь предупредительных выстрелов вверх и по колесам авто. Однако после этого водитель развернулся в другую сторону и, пытаясь скрыться от правоохранителей, которые его преследовали около 2 километров, свернул в один из частных дворов н.п. Млыново. Покинув авто, водитель обратился к бегству ", – сообщили в ГПСУ.

Во время проверки в рве между пунктами пропуска найдены 4 пакета сигарет общим количеством 2740 пачек.

Обнаруженный автомобиль передан сотрудникам полиции.

Впоследствии водителя было установлено, он оказался местным жителем 1973 года рождения. Любые объяснения человек предоставлять отказался.