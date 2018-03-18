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Черный рынок оружия в Украине: кто зарабатывает на опасных игрушках

23:29, 18 марта 97 Читати новину українською

В Украине можно купить оружие онлайн и без каких-либо разрешений. Кто зарабатывает на таком черном бизнесе в нашей стране?

Получить настоящий пистолет по почте в Украине вполне реально. Даже при том, что за приобретение и хранение оружия грозит до пяти лет тюрьмы.

Например, 20 бандитов заказывали оружие и боеприпасы из-за границы и продавали в Украине, а работали в формате Интернет-магазина. Курировал всех студент из Харькова.

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В этом году СБУ провела несколько задержаний онлайн-продавцов оружия. Автомат Калашникова, завернутый в бумагу и фольгу, приехал к владельцу в Харьков. Пистолет Макарова, "Форт" или даже "Кольт" – на рынке даркнета присутствует полный спектр боеприпасов. Их пытается мониторить киберполиция, однако найти предложение на форуме не означает задержать продавца.

Они достаточно профессионально используют программы анонимизаторы, чтобы невозможно было установить реальное место, где они находятся, и IP-адрес, с которого они заходят на эти дарк форумы,
– сообщил заместитель начальника управления Департамента киберполиции Нацполиции Украины Александр Паламарчук.

Чтобы попасть на специальный сайт с полным боєкопмплектом нужно, чтобы кто-то порекомендовал вас администратору. Только после этого он подтвердит регистрацию. Присылают товар тоже не на прямую.

"Делают закладки, пересылают по частям, и из-за рубежа так же оружие попадает к новым владельцам, иностранными почтовыми компаниями и отечественными", – рассказал глава наблюдательного совета ОО "Ассоциация владельцев оружия" Георгий Учайкин.

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Черный рынок оружия в Украине процветает. Только в прошлом году правоохранители изъяли более 1000 незарегистрированных пистолетов, а еще 78 гранатометов, автоматы, обрезы и винтовки. Зарегистрированного же оружия на руках у украинцев больше миллиона единиц. Его, кстати, тоже можно купить онлайн. В "белом Интернете" и законно, только надо иметь разрешение. А людей, которые могут его получить, не так уж и много.

Это депутаты, помощники депутатов, лица, участвующие в уголовном судопроизводстве, работники правоохранительных органов, журналисты и внештатные журналисты,
– подчеркнул Учайкин.

И хоть закона об оружии в Украине нет, суды пользуются уголовно-процессуальным кодексом, а там наказание прописано. И таких приговоров ежедневно становится все больше.

Теги: Новости Украины Кибербезопасность Оружие Криминальные новости Интернет
Источник: 24 Канал
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