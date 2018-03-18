Столтенберг заявил о наращивании обороны НАТО из-за действий России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет наращивать оборонный потенциал и готовность к активным действиям и пересмотрит отношение к России, которая становится все непредсказуемее и агрессивнее.

Об этом сообщает DW.

"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", – подчеркнул генсек НАТО.

Примером этой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.

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Столтенберг также выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. Поэтому страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту.

"Пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должен оставаться альянсом с атомными бомбами", – подчеркнул генсек.

Он отметил, что таким образом политика сдерживания и устрашения будет сохраняться ради предотвращения войны и поощрения к деэскалации.

В то же время Столтенберг также высказал ожидания, что канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры государств-членов Альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите летом.

К слову, накануне Столтенберг также назвал угрозой для Альянса действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.