Столтенберг заявил о наращивании обороны НАТО из-за действий России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс будет наращивать оборонный потенциал и готовность к активным действиям и пересмотрит отношение к России, которая становится все непредсказуемее и агрессивнее.
Об этом сообщает DW.
"Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной", – подчеркнул генсек НАТО.
Примером этой тенденции он назвал нападение в Солсбери на экс-агента Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического вещества.
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Столтенберг также выразил опасения, что Россия будет продвигаться в направлении расширения своего ядерного арсенала. Поэтому страны-члены НАТО должны улучшать свою защиту.
"Пока в мире есть ядерное оружие, НАТО должен оставаться альянсом с атомными бомбами", – подчеркнул генсек.
Он отметил, что таким образом политика сдерживания и устрашения будет сохраняться ради предотвращения войны и поощрения к деэскалации.
В то же время Столтенберг также высказал ожидания, что канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры государств-членов Альянса пересмотрят свои предыдущие решения уже на следующем саммите летом.
К слову, накануне Столтенберг также назвал угрозой для Альянса действия России, среди которых применение яда на территории Великобритании, нелегальная аннексия Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.