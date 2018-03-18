Столтенберг заявив про нарощування оборони НАТО через дії Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс нарощуватиме оборонний потенціал та готовність до активних дій і перегляне ставлення до Росії, яка стає дедалі непередбачуванішою та агресивнішою.

Про це повідомляє DW.

"Росія стає дедалі більше непередбачуваною та агресивною", – наголосив генсек НАТО.

Прикладом цієї тенденції він назвав напад у Солсбері на екс-агента Сергія Скрипаля з використанням нервово-паралітичної речовини.

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Столтенберг також висловив побоювання, що Росія просуватиметься у напрямку розширення свого ядерного арсеналу. Тож країни-члени НАТО повинні покращувати свій захист.

"Допоки у світі є ядерна зброя, доти НАТО має залишатися альянсом із атомними бомбами", – наголосив генсек.

Він зазначив, що таким чином політика стримування і залякування зберігатиметься задля запобігання війні та заохочення до деескалації.

Водночас Столтенберг також висолив очікування, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші лідери держав-членів Альянсу переглянуть свої попередні рішення вже на наступному саміті влітку.

До слова, напередодні Столтенберг також назвав загрозою для Альянсу дії Росії, серед яких застосування отрути на території Великобританії, нелегальна анексія Криму та воєнне втручання на сході України.