На вооружение ВСУ поступило новое мощное оружие: фото

Вооруженные силы Украины получили на вооружение новую отечественную снайперскую винтовку UR-10. Она должна заменить устаревшую снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

Об этом говорится в официальном издании Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас украинская армия преимущественно оснащена СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 метров. Многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена Украинская винтовка UR-10.

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Так во время стрельбы рассеивание UR-10 от точки прицеливания составляет до 3 см. Прицельная дальность поражения – до 1200 метров, калибр – 7,62 мм. Ее вес составляет 5 кг, а длина (в зависимости от примера) – от 103 до 124 см.

Также отмечают, что винтовка имеет удобную конструкцию: может быть разобрана на две составные части, что позволяет уменьшить ее габариты и обеспечивает компактность при транспортировке. Ствол винтовки консольно закреплен, чем достигается стабильность пристрелки.

В винтовке устроено еще одно удачное конструктивное решение, так благодаря автоматике на отводе пороховых газов можно осуществлять до 21 выстрела в минуту.

Новая украинская снайперская винтовка