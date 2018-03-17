На озброєння ЗСУ надійшла нова потужна зброя: фото

Збройні сили України отримали озброєння нову вітчизняну снайперську гвинтівку UR-10. Вона має замінити застарілу снайперську гвинтівку Драгунова (СВД).

Про це йдеться в офіційному виданні Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі українська армія переважно оснащена СВД-7,62 мм, яка ефективно працює на відстані до 800 метрів. Багато хто вважає цю снайперську гвинтівку морально і фізично застарілою, тому їй на заміну і запропонована українська гвинтівка UR-10.

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Так під час стрільби розсіювання UR-10 від точки прицілювання становить до 3 см. Прицільна дальність ураження – до 1200 метрів, калібр – 7,62 мм. Її вага становить 5 кг, а довжина (залежно від приклада) – від 103 до 124 см.

Також зауважують, що гвинтівка має зручну конструкцію: може бути розібрана на дві складові частини, що дозволяє зменшити її габарити і забезпечує компактність при транспортуванні. Ствол гвинтівки консольно закріплений, чим досягається стабільність пристрілки.

У гвинтівці влаштовано ще одне вдале конструктивне рішення, так завдяки автоматиці на відводі порохових газів можна здійснювати до 21 пострілу в хвилину.

Нова українська снайперська гвинтівка