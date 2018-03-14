Знищує живу силу і артилерію: в Україні протестували надпотужні снаряди

Україна налагодила виробництво великокаліберних артилерійських снарядів. Боєприпаси калібром 152 мм вже пройшли вогняні випробування.

Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Так, новий снаряд розрахований на знищення живої сили, артилерії і вогневих засобів противника, а також на руйнування фортифікаційних споруд і об'єктів.

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Він призначений для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем – "Гіацинт".

Випробування відбулися на військовому полігоні на Чернігівщині, під час яких було підтверджено задані характеристики боєприпасів.

Як стріляють українські 152 мм станяди