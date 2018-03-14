Знищує живу силу і артилерію: в Україні протестували надпотужні снаряди
Україна налагодила виробництво великокаліберних артилерійських снарядів. Боєприпаси калібром 152 мм вже пройшли вогняні випробування.
Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.
Так, новий снаряд розрахований на знищення живої сили, артилерії і вогневих засобів противника, а також на руйнування фортифікаційних споруд і об'єктів.
Читайте також: Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"
Він призначений для стрільби з однієї з найбільш далекобійних артилерійських систем – "Гіацинт".
Випробування відбулися на військовому полігоні на Чернігівщині, під час яких було підтверджено задані характеристики боєприпасів.
Як стріляють українські 152 мм станяди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі