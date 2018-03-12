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Забракло українських деталей: в Росії утилізують ракети "Сатана"

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МБР
МБР "Сатана" / Фото з вільних мереж

Найближчим часом у Росії планують розпочати утилізацію міжконтинентальних балістичних ракет Р-36М "Воєвода" (SS-18 Satan за класифікацією НАТО). Заступник глави Міноборони Юрій Борисов заявив, що "Сатана" застаріла, тому її змінять на МБР "Сармат".

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Вона (Сатана) розроблена ще в середині 1980-х років і стоїть на бойовому чергуванні, але час минає, технології рухаються вперед, ця система застаріває. Вона вже на фініші свого життєвого циклу, і ми скоро почнемо утилізувати цю ракету", – розповів Борисов.

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Проте головний редактор журналу "Арсенал Вітчизни" полковник Віктор Мураховський запевнив, що Росія відмовилась від "Сатани" через відсутність комплектуючих, вироблених виключно в Україні.

"Однією з причин стало те, що нам довелося переводити на свої сили виробництво деяких комплектуючих ракети. Оскільки виробництва деяких комплектуючих на території нашої країни не було, відновлювати його сенсу не має: довелося б вкладати великі гроші у відновлення виробництва компонентів, які вже не є сучасними", – пояснив Мураховський.

Водночас він підтвердив, що ракета могла фізично застаріти. Наприклад, герметичні ємності, в яких міститься рідке паливо, на якому запускається ракета, можуть з часом стати непридатними.

Нагадаємо, 1 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками.

Теги: Зброя Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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