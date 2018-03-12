Не хватило украинских деталей: в России утилизируют ракеты "Сатана"

В ближайшее время в России планируют начать утилизацию межконтинентальных баллистических ракет Р-36М "Воевода" (SS-18 Satan по классификации НАТО). Заместитель главы Минобороны Юрий Борисов заявил, что "Сатана" устарела, поэтому ее сменят на МБР "Сармат".

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Она (Сатана) разработана еще в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время идет, технологии движутся вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", — рассказал Борисов.

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Однако главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский заверил, что Россия отказалась от "Сатаны" из-за отсутствия комплектующих, произведенных исключительно в Украине.

"Одной из причин стало то, что нам пришлось переводить на свои силы производство некоторых комплектующих ракеты. Поскольку производство некоторых комплектующих на территории нашей страны не было, восстанавливать его смысла нет: пришлось бы вкладывать большие деньги в восстановление производства компонентов, которые уже не являются современными", — пояснил Мураховский.

В то же время он подтвердил, что ракета могла физически устареть. Например, герметичные емкости, в которых содержится жидкое топливо, на котором запускается ракета, могут со временем стать непригодными.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками.