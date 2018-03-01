Путин похвастался противоракетной мощью России

Президент России Владимир Путин утверждает, что его страна сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. По словам хозяина Кремля, активная фаза испытаний последнего уже началась.

Об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

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По его словам, Россия, отвечая на "ракетный вызов" со стороны США, сумела создать скромные по цене, но эффективные системы преодоления ПРО.

Теперь о главном в этой части раздела об обороне. Речь пойдет о новейших системах российского стратегического вооружения, создаваемых нами в ответ на односторонний выход США из договора о противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их границ,

– сказал хозяин Кремля.

В частности, Путин заявил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса "Сармат", подчеркнув, что его возможности позволяют преодолевать ПРО. Как подчеркнул политик, масса тяжелой новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат" составит более 200 тонн, а комплекс будет оснащен ядерными боеголовками, включая гиперзвуковые.

Российский президент также сообщил, что Россия начала разработку таких стратегических вооружений, которые вообще не используют баллистические траектории и является неуязвимыми для ПРО.

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"Оснащенность Вооруженных сил России современным вооружением выросла в 3,7 раза, а на вооружение в стране поставлены 80 новых межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, за последние шесть лет на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники", – добавил Путин.