16:28
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Путин похвастался противоракетной мощью России

1068 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Getty Images

Президент России Владимир Путин утверждает, что его страна сумела создать эффективные противоракетные системы. В качестве примера он привел ракетный комплекс "Сармат", возможности которого также позволяют преодолевать ПРО. По словам хозяина Кремля, активная фаза испытаний последнего уже началась.

Об этом он заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

Читайте также: Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, –Путин

По его словам, Россия, отвечая на "ракетный вызов" со стороны США, сумела создать скромные по цене, но эффективные системы преодоления ПРО.

Теперь о главном в этой части раздела об обороне. Речь пойдет о новейших системах российского стратегического вооружения, создаваемых нами в ответ на односторонний выход США из договора о противоракетной обороне и практическое развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их границ,
– сказал хозяин Кремля.

В частности, Путин заявил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса "Сармат", подчеркнув, что его возможности позволяют преодолевать ПРО. Как подчеркнул политик, масса тяжелой новейшей межконтинентальной ракеты "Сармат" составит более 200 тонн, а комплекс будет оснащен ядерными боеголовками, включая гиперзвуковые.

Российский президент также сообщил, что Россия начала разработку таких стратегических вооружений, которые вообще не используют баллистические траектории и является неуязвимыми для ПРО.

Читайте также: Путин "пугает потенциальных агрессоров" испытанием новой крылатой ракеты с ядерным двигателем

"Оснащенность Вооруженных сил России современным вооружением выросла в 3,7 раза, а на вооружение в стране поставлены 80 новых межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, за последние шесть лет на вооружение принято более 300 новых образцов военной техники", – добавил Путин.

Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Новости США Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 116
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 1744
В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
сегодня, 15:11 В Китае открыли самый высокий стеклянный мост: захватывающие фото
373
Тимошенко больна, – нардеп Власенко
сегодня, 13:58 Тимошенко больна, – нардеп Власенко
1251
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 948
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук