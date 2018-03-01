Путін похвалився протиракетною міццю Росії

Президент Росії Володимир Путін переконує, що його країна зуміла створити ефективні протиракетні системи. Як приклад він навів ракетний комплекс "Сармат, можливості якого також дозволяють долати ПРО. За словами господаря Кремля, активна фаза випробувань останнього уже розпочалася.

Про це він заявив під час щорічного послання Федеральним зборам РФ.

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За його словами, Росія, відповідаючи на "ракетний виклик" з боку США, зуміла створити скромні за ціною, але ефективні системи подолання ПРО.

Тепер про головне в цій частині розділу про оборону. Йтиметься про новітні системи російського стратегічного озброєння, що створюються нами у відповідь на односторонній вихід Сполучених Штатів Америки з договору про протиракетну оборону та практичне розгортання цієї системи як на території США, так і за межами їхніх національних кордонів,

– зауважив господар Кремля.

Зокрема, Путін заявив про початок активної фази випробувань ракетного комплексу "Сармат", підкресливши, що його можливості дозволяють долати ПРО. Як підкреслив політик, маса важкої новітньої міжконтинентальної ракети "Сармат" складе більше 200 тонн, а комплекс буде оснащено ядерними боєголовками, включно з гіперзвуковими.

Російський президент також сповістив, що Росія почала розробку таких стратегічних озброєнь, які взагалі не використовують балістичні траєкторії та є невразливими для ПРО.

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"Оснащеність Збройних сил Росії сучасним озброєнням зросла в 3,7 раза, а на озброєння в країні поставлено 80 нових міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, за останні шість років на озброєння прийнято понад 300 нових зразків військової техніки", – додав Путін.