Росія нікому не загрожує та не збирається ні на кого нападати, – Путін

Міць Росії – гарантія миру на всій планеті, скільки вона буде зберігати баланс сил. Крім того, Кремль нікому не загрожує та не збирається ні на кого нападати, незважаючи на створення високоточного стратегічного озброєння.

Таку заяву політик зробив під час щорічного послання Федеральним зборам РФ.

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За його словами, всі роботи зі зміцнення обороноздатності Росії проводяться в рамках міжнародних угод.

"Ми нічого не порушуємо. Крім того, Росія нікому не загрожує та не збирається ні на кого нападати, незважаючи на створення високоточного стратегічного озброєння. Міць Росії, яка зростає, – це гарантія миру на нашій планеті. Оскільки вона буде зберігати баланс сил", – додав Путін.

Крім того, російський президент наголосив, що Росію у гонитві озброєнь за 15 років стримати не вдалося.

"Всім тим, хто протягом останніх 15 років розганяв гонку озброєння, хочу сказати: те, чому ви намагалися зарадити, вже сталося – стримати Росію не вдалося", – зауважив господар Кремля.

Водночас очільник російської держави заявив, що у Москви викликає заклопотаність "зниження порогу застосування ядерної зброї в новій доктрині США".

У зв'язку з цим він зазначив, що "будь-яке застосування ядерної зброї проти Росії та її союзників буде розглядатися як ядерний напад", відтак "відповідь буде миттєвою".