Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, – Путин

Мощь России – гарантия мира на всей планете, поскольку она будет сохранять баланс сил. Кроме того, Кремль никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения.

Такое заявление политик сделал во время ежегодного послания Федеральному собранию РФ.

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По его словам, все работы по укреплению обороноспособности России проводятся в рамках международных соглашений.

"Мы ничего не нарушаем. Кроме того, Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на создание высокоточного стратегического вооружения. Мощь России, растет, – это гарантия мира на нашей планете. Поскольку она будет сохранять баланс сил", – добавил Путин.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Россию в гонке вооружений за 15 лет сдержать не удалось.

"Всем тем, кто в течение последних 15 лет разгонял гонку вооружения, хочу сказать: то, чем вы пытались помочь, уже произошло – сдержать Россию не удалось", –отметил хозяин Кремля.

В то же время глава российского государства заявил, что у Москвы вызывает озабоченность "снижение порога применения ядерного оружия в новой доктрине США". В связи с этим он отметил, что "любое применение ядерного оружия против России и ее союзников будет рассматриваться как ядерное нападение", поэтому "ответ будет мгновенным".