"Новое" оружие Путина: в Пентагоне скептически отреагировали на возможности России

Заявления президента России Владимира Путина о создании новых "высокотехнологических" ракет и о том, что они якобы могут обойти американские системы противовоздушной обороны, не имеют под собой никаких оснований.

Об этом заявил министр обороны США Джим Мэттис, передает "Голос Америки" со ссылкой на агентство новостей AFP.

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Как известно, 1 марта Владимир Путин продемонстрировал видео и описал несколько новых видов вооружения, которые разрабатываются Россией, включая гиперзвуковые крылатые ракеты, которые способны обходить систему ПРО.

В ответ на такие заявления российского президента, Мэттис заявил, что продемонстрированное Путиным вооружение не влияет на позицию Пентагона.

Я просмотрел клипы, которые показал Путин ... и не увидел никаких изменений в оснащении российских вооруженных сил, каждая из систем о которых говорил Путин еще требует многолетней доработки,

– подчеркнул он.

По словам политика, "новое" российское оружие не изменило "военного баланса" и не создала необходимость для США пересмотреть или изменить политику сдерживания России.

Также глава Пентагона прокомментировал одну из технологий продемонстрированных Путиным – подводный беспилотник, который может нанести удар по побережью США. Так, Мэттис заявил, что это ничего не меняет, потому что Россия уже способна наносить удар по портам США с помощью ракет.

"Это ни на что не влияет, кроме количества денег, которую они готовы потратить на что-то, что не меняет стратегического баланса", – сказал американский министр.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что считает восхваление Владимиром Путиным ядерного наступательного оружия исключительно кампанией, связанной с приближающимися выборами.