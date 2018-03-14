Уничтожает живую силу и артиллерию: в Украине протестировали сверхмощные снаряды

Украина наладила производство крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Боеприпасы калибром 152 мм уже прошли огневые испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Так, новый снаряд рассчитан на уничтожение живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также на разрушение фортификационных сооружений и объектов.

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Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – "Гиацинт".

Испытания прошли на военном полигоне в Черниговской области, во время которых были подтверждены заданные характеристики боеприпасов.

Как стреляют украинские 152 мм старяды​