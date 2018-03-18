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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чорний ринок зброї в Україні: хто заробляє на небезпечних забавках

23:18, сьогодні 134 Читать новость на русском

В Україні можна купити зброю онлайн та без жодних дозволів. Хто заробляє на такому чорному бізнесу в нашій країні?

Отримати справжній пістолет по пошті в Україні цілком реально. Навіть при тому, що за придбання та зберігання зброї загрожує до п'яти років тюрми.

Наприклад, 20 бандитів замовляли зброю та боєприпаси з-за кордону і продавали в Україні, а працювали у форматі Інтернет-магазину. Курував усіх студент з Харкова.

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Цього року СБУ здійснили кілька затримань онлайн-продавців зброї. Автомат Калашникова, загорнутий в папір та фольгу, приїхав до власника в Харків. Пістолет Макарова, "Форт" чи навіть "Кольт" – на ринку даркнету присутній повний спектр боєприпасів. Їх намагається моніторити кіберполіція, однак знайти пропозицію на форумі не означає затримати продавця.

Вони достатньо професійно використовують програми анонімізатори, щоб неможливо було встановити реальне місце з якого вони заходять і IP-адресу, з якої вони заходять на ці дарк форуми,
– повідомив заступник начальника управління Департаменту кіберполіції Нацполіції України Олександр Паламарчук.

Щоб потрапити на спеціальний сайт із повним боєкопмплектом потрібно, щоб хтось порекомендував вас адміністратору. Лише після цього він підтвердить реєстрацію. Надсилають товар теж не на пряму.

"Роблять закладки, пересилають по частинах, і з-за кордону так само зброя потрапляє до нових власників, іноземними поштовими компаніями і вітчизняними", – розповів голова наглядової ради ГО "Асоціація власників зброї" Георгій Учайкін.

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Чорний ринок зброї в Україні процвітає. Лише минулого року правоохоронці вилучили понад 1000 незареєстованих пістолетів, а ще 78 гранатометів, автомати, обрізи та гвинтівки. Зареєстрованої ж зброї на руках в українців більше мільйона одиниць. Її, до речі, теж можна купити онлайн. У "білому Інтернеті" та законно, лише треба мати дозвіл. А людей, які можуть його отримати, не так вже й багато.

Це депутати, помічники депутатів, особи, що беруть участь в кримінальному судочинстві, працівники правоохоронних органів, журналісти та позаштатні журналісти,
– наголосив Учайкін.

І хоч закону про зброю в Україні немає, суди користуються кримінально-процесуальним кодексом, а там покарання прописане. І таких вироків щодень більшає.

Теги: Новини України Кримінальні новини Зброя Кібербезпека Інтернет
Джерело: 24 Канал
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