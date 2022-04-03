В целом под санкции Запада попали российские миллиардеры, состояние которых до войны с Украиной составляло от 200 миллиардов долларов.

Если Запад не введет нефтегазовое эмбарго, Россия заработает рекордные 321 миллиард долларов, – СМИ

Так, Британия наложила санкции на 10 самых богатых миллиардеров, ЕС – на 9, США – всего на четырех.

4 из 5 самых богатых россиян не под санкциями

Во всех трех списках фигурируют только три олигарха, а 4 из 5 самых богатых людей России нигде не подпадают под санкции. Их возглавляет самый богатый человек страны Владимир Потанин, металлургический магнат, состояние которого составляло 30 миллиардов долларов на 18 февраля,

– говорится в расследовании.

Кто из российских олигархов до сих пор не под санкциями

Владимир Потанин – президент "Норильск Никель". После внедрения санкций против России его состояние сократилось с 30,2 миллиарда долларов до 27,1 миллиарда долларов;

Владимир Лисин – председатель совета директоров "Новолипецкая Сталь", его состояние сократилось с 28 миллиардов долларов до 21 миллиарда долларов;

Леонид Михельсон – глава правления газовой компании "Новатек". После санкций против России его состояние уменьшилось с 29,2 миллиарда долларов до 24,7 миллиарда долларов;

Вагит Алекперов – председатель совета директоров Лукойл. После введения санкций состояние уменьшилось с 22,5 миллиарда долларов до 5,3 миллиарда долларов;

Михаил Прохоров – основатель инвестгруппы "Онэксим". Из-за экономического давления его состояние осталось неизменным – 13,8 миллиарда долларов;

Дмитрий Рыболовлев – акционер "Банка Кипра" и ФК "Монако". После санкций его состояние сократилось с 10,8 миллиарда долларов до 10,7 миллиарда долларов;

Вячеслав Кантор – владелец химкомпании "Акрон". Его состояние после санкций Запада выросло с 10,6 миллиарда долларов до 10,7 миллиарда долларов;

Леонид Федун – вице-президент Лукойл. Его состояние уменьшилось с 8,5 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда долларов;

Александр Абрамов – соучредитель "Евраз". После санкций против России состояние уменьшилось с 8,3 миллиарда долларов до 7,1 миллиарда долларов;

Андрей Гуриев – основатель химкомпании "Фосагро". После санкций его состояние выросло с 7,9 миллиарда долларов до 8,7 миллиарда долларов.

Обратите внимание! В целом, по данным Вloomberg, с начала вторжения России в Украину США заморозили активы 852 человек, Евросоюз – 775 олигархов, а Британия – 982 человек.

Почему санкции миновали олигархов

Бывший глава подразделения по вопросам санкций Минфина США Джон Смит предположил, что эти миллиардеры могли избежать санкций потому, что их не считают близкими к решениям Кремля.

Или сначала правительства хотят разработать план, прежде чем наложить санкции.

Остаются без унитазов: новые санкции против России – смотреть видео