В целом под санкции Запада попали российские миллиардеры, состояние которых до войны с Украиной составляло от 200 миллиардов долларов.
Если Запад не введет нефтегазовое эмбарго, Россия заработает рекордные 321 миллиард долларов, – СМИ
Так, Британия наложила санкции на 10 самых богатых миллиардеров, ЕС – на 9, США – всего на четырех.
4 из 5 самых богатых россиян не под санкциями
Во всех трех списках фигурируют только три олигарха, а 4 из 5 самых богатых людей России нигде не подпадают под санкции. Их возглавляет самый богатый человек страны Владимир Потанин, металлургический магнат, состояние которого составляло 30 миллиардов долларов на 18 февраля,
– говорится в расследовании.
Кто из российских олигархов до сих пор не под санкциями
- Владимир Потанин – президент "Норильск Никель". После внедрения санкций против России его состояние сократилось с 30,2 миллиарда долларов до 27,1 миллиарда долларов;
- Владимир Лисин – председатель совета директоров "Новолипецкая Сталь", его состояние сократилось с 28 миллиардов долларов до 21 миллиарда долларов;
- Леонид Михельсон – глава правления газовой компании "Новатек". После санкций против России его состояние уменьшилось с 29,2 миллиарда долларов до 24,7 миллиарда долларов;
- Вагит Алекперов – председатель совета директоров Лукойл. После введения санкций состояние уменьшилось с 22,5 миллиарда долларов до 5,3 миллиарда долларов;
- Михаил Прохоров – основатель инвестгруппы "Онэксим". Из-за экономического давления его состояние осталось неизменным – 13,8 миллиарда долларов;
- Дмитрий Рыболовлев – акционер "Банка Кипра" и ФК "Монако". После санкций его состояние сократилось с 10,8 миллиарда долларов до 10,7 миллиарда долларов;
- Вячеслав Кантор – владелец химкомпании "Акрон". Его состояние после санкций Запада выросло с 10,6 миллиарда долларов до 10,7 миллиарда долларов;
- Леонид Федун – вице-президент Лукойл. Его состояние уменьшилось с 8,5 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда долларов;
- Александр Абрамов – соучредитель "Евраз". После санкций против России состояние уменьшилось с 8,3 миллиарда долларов до 7,1 миллиарда долларов;
- Андрей Гуриев – основатель химкомпании "Фосагро". После санкций его состояние выросло с 7,9 миллиарда долларов до 8,7 миллиарда долларов.
Почему санкции миновали олигархов
Бывший глава подразделения по вопросам санкций Минфина США Джон Смит предположил, что эти миллиардеры могли избежать санкций потому, что их не считают близкими к решениям Кремля.
Или сначала правительства хотят разработать план, прежде чем наложить санкции.
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