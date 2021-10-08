Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков. По его словам сейчас у Владимира Зеленского достаточно законных инструментов воздействия.

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"Для этого (воздействия на ситуацию с судебной реформой – 24 канал) не нужно вмешиваться в судебную систему. У президента, в пределах его полномочий, немало инструментов для того, чтобы убедить и как угодно повлиять, в рамках закона, на судебную власть. Для того, чтобы этот закон действительно внедрился", – пояснил Михаил Жернаков.

Жернаков: Суды не работают

Председатель правления Фонда DEJURE отметил, что для эффективной реализации реформ есть очень простой способ – подать законопроект, который позволит "выбросить" судебную мафию из процесса.

Говорится о членах Высшего совета правосудия и Совета судей, которые только беспокоятся о своем "праве" безнаказанно сидеть и принимать, добавил Жернаков.

Суды сейчас не работают – делают противоположное от того, что от них требуется. Михаил Жернаков Председатель правления Фонда DEJURE.

Обратите внимание! Пленум Верховного Суда просит Конституционный Суд проверить на конституционность судебную реформу президента. Соответствующее решение было принято на заседании 8 октября.

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