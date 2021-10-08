Про це в ефірі 24 каналу розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами наразі у Володимира Зеленського є достатньо законних інструментів впливу.
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"Для цього (впливу на ситуацію щодо судової реформи – 24 канал) не потрібно втручатись у судову систему. У президента, в межах його повноважень, є чимало інструментів для того, щоб переконати і як завгодно вплинути, в межах закону, на судову владу. Для того, щоб цей закон дійсно впровадився", – пояснив Михайло Жернаков.
Жернаков: Суди не працюють
Голова правління Фундації DEJURE зазначив, що для ефективної реалізації реформ є дуже простий спосіб – подати законопроєкт, який дозволить "викинути" судову мафію з процесу.
Мовиться про членів Вищої ради правосуддя і Ради суддів, які лише турбуються про своє "право" безкарно сидіти і ухвалювати, додав Жернаков.
Суди зараз не працюють – роблять протилежне від того, що від них вимагається.
Михайло Жернаков про реформу судів: дивіться відео
Судова реформа в Україні: коротко
- 13 вересня Рада суддів заблокувала головну частину судової реформи – не обрали членів до Етичної ради.
- Вже 21 вересня з'явилась інформація, що Рада суддів надсилає депутатам неприпустимі листи. У Центру протидії корупції зазначили, що судді шантажують нардепів та вимагають змін до закону щодо реформи.
- Водночас посли країн "Великої сімки" закликали прискорити імплементацію судової реформи в Україні.