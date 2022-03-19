Братья-близнецы уже 12 лет стоят на охране украинской границы. Они – вместе, как и в бою, так и в радости.

Обратите внимание Пограничники готовы к встрече врага: видео о быте защитников границы

У одного из братьев родился сын, которого назвали Святославом.

Братья-близнецы пограничники. Они уже 12 лет стоят на охране государственной границы Украины. У одного из них родился сын Святослав. Теперь семья будет воспитывать двоих детей – сына и дочь,

– пишет ГПСУ.

Встречать малыша прибыла вся пограничная семья. Дочь София не видела отца с начала войны. К встрече с ним девочка готовилась. Она нарисовала маленькому брату и отцу патриотические рисунки.



Пополнение в семье братьев-пограничников / Фото ГПСУ

Украинские защитники близнецы-пограничники / Фото ГПСУ

Обратите внимание – В Энергодаре – украинская власть, украинский мэр – председатель Запорожской ОВА: видео