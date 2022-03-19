Брати-близнюки вже 12 років стояти на охороні українського кордону. Вони – разом, як і в бою, так і в радості.

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В одного із братів народився син, якого назвали Святославом.

Брати-близнюки прикордонники. Вони вже 12 років стоять на охороні державного кордону України. В одного з них народився син Святослав. Відтепер сім'я виховуватиме двох дітей – сина і доньку,

– пише ДПСУ.

Зустрічати малюка прибула вся прикордонна родина. Донька Софія не бачила батька від початку війни. До зустрічі з ним дівчинка готувалася. Вона намалювала маленькому братикові та батькові патріотичні малюнки.

Поповнення в родині братів-прикордонників / Фото ДПСУ



Українські захисники близнюки-прикордонники / Фото ДПСУ

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