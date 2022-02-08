Эти и многие другие вопросы стали предметом обсуждения на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

На встрече речь шла о важных для бизнеса вопросах – сбалансировании фискальной политики государства, прозрачном регулировании торговли, пищевой и фармацевтической продукции, необходимости обновления трудового законодательства,

– написала Свириденко в Facebook.

Она напомнила, что экономика Украины демонстрирует положительную динамику. В прошлом году был достигнут рост ВВП в размере 3,2%, а долларовый ВВП за всю историю впервые достиг почти 200 миллиардов.

По ее данным, в 2022 году в Украине начнется реализация ряда важных проектов. Среди них: термо-модернизация зданий, доступная ипотека под 5%, проект орошения земель на Юге Украины, проект "Машиностроение: кредитование и лизинг 5%".

Эти проекты направлены на оживление бизнес-активности и долгосрочное стимулирование целого ряда секторов экономики.

Также по-прежнему приоритетным для Украины остается увеличение экспорта, в первую очередь, через регион Пан-Евро-Мед. Большую поддержку в этом, в частности, окажет и недавно заключенное с Турцией соглашение о зоне свободной торговли.

"Также важно предусмотреть доступ бизнеса к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство, для этого уже есть зафиксированное финансирование в Государственном бюджете", – добавила Свириденко.

Кроме того, было также отмечено продолжающееся уменьшение государственного сектора за счет приватизации, в которой активное участие принимают частные инвесторы.

Эти меры и проекты стимулируют спрос на стратегически важные отрасли экономики, улучшают инвестиционный климат и направлены на улучшение благосостояния граждан. Вопреки всем внешним угрозам мы остаемся сильными изнутри,

– резюмировала министр.