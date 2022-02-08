Ці та інші питання стали предметом обговорення на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

На зустрічі йшлося про важливі для бізнесу питання – збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції, необхідність оновлення трудового законодавства,

– написала Свириденко у Facebook.

Вона нагадала, що економіка України демонструє позитивну динаміку. Минулого року було досягнуто зростання ВВП у розмірі 3,2%, а доларовий ВВП за всю історію вперше досяг майже 200 мільярдів.

За її даними, у 2022 році в Україні розпочнеться реалізація низки важливих проєктів. Серед них: термомодернізація будівель, доступна іпотека під 5%, проєкт зрошення земель на Півдні України, проєкт "Машинобудування: кредитування та лізинг 5%".

Ці проєкти спрямовані на пожвавлення бізнес-активності та довгострокове стимулювання цілої низки секторів економіки.

Також, як і раніше, пріоритетним для України залишається збільшення експорту, насамперед через регіон Пан-Євро-Мед. Велику підтримку в цьому, зокрема, надасть і нещодавно укладена з Туреччиною угода про зону вільної торгівлі.

"Також важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитну агенцію, для цього вже є зафіксоване фінансування у Державному бюджеті", – додала Свириденко.

Крім цього, було також відзначено зменшення державного сектору, що продовжується внаслідок приватизації, в якій активну участь беруть приватні інвестори.

Ці заходи та проєкти стимулюють попит на стратегічно важливі галузі економіки, покращують інвестиційний клімат та спрямовані на покращення добробуту громадян. Попри всі зовнішні загрози ми залишаємося сильними зсередини,

– резюмувала міністерка.