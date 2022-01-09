Дело в том, что есть мало людей, которые хотят праздновать 25 декабря. Другая причина – единство в этом вопросе с православной церковью Украины.

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"Действительно, мы хотим такого типа реформу делать вместе с нашими православными братьями, чтобы наша календарная реформа не привела к еще одной линии какого-то разделения между нашими церквями", – отметил Шевчук.

Он выразил мнение, что в ближайшей перспективе возможности такой реформы не видит.

Однако мы работаем над тем, чтобы наши люди "созревали". Мы видим, что такие разговоры ведутся тоже и на уровне вселенского христианства,

– заявил глава УГКЦ.

Важно! Глава ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что православная церковь может перейти на празднование 25 декабря в течение 10 лет.

Рождество 25 декабря и 7 января: главное

Западные церкви в основном отмечают Рождество по Григорианскому календарю. В то же время восточные – по Юлианскому. Именно поэтому дата отличается.

Украинцы последние годы все чаще говорят о переходе на празднование Рождества 25 декабря – со всем миром. Однако пока общество еще разделено в этом вопросе.

Стоит отметить, что дата рождения Иисуса Христа – условная. Ни в одном документе ее нет.

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