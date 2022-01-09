Річ у тім, що є замало людей, які хочуть святкувати 25 грудня. Інша причина – єдність у цьому питанні з Православною церквою України.

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"Справді, ми хочемо такого типу реформу робити разом із нашими православними братами, щоб наша календарна реформа не призвела до ще однієї лінії якогось поділу між нашими церквами", – зазначив Шевчук.

Він висловив думку, що у найближчій перспективі можливості такої реформи не бачить.

Однак ми працюємо над тим, щоб наші люди "дозрівали". Ми бачимо, що такі розмови ведуться теж і на рівні вселенського християнства,

– заявив глава УГКЦ.

Важливо! Глава ПЦУ митрополит Епіфаній наголошував, що православна церква може перейти на святкування 25 грудня протягом 10 років.

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Західні церкви здебільшого відзначають Різдво за Григоріанським календарем. Водночас східні – за Юліанським. Саме тому дата відрізняється.

Українці останні роки все частіше говорять про перехід на святкування Різдва 25 грудня – з усім світом. Однак наразі суспільство ще розділене у цьому питанні.

Варто зазначити, що дата народження Ісуса Христа – умовна. В жодному документі її немає.

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