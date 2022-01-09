Річ у тім, що є замало людей, які хочуть святкувати 25 грудня. Інша причина – єдність у цьому питанні з Православною церквою України.
До теми Радісна коляда розжене смуток, – глава УГКЦ звернувся до українців з нагоди Різдва
"Справді, ми хочемо такого типу реформу робити разом із нашими православними братами, щоб наша календарна реформа не призвела до ще однієї лінії якогось поділу між нашими церквами", – зазначив Шевчук.
Він висловив думку, що у найближчій перспективі можливості такої реформи не бачить.
Однак ми працюємо над тим, щоб наші люди "дозрівали". Ми бачимо, що такі розмови ведуться теж і на рівні вселенського християнства,
– заявив глава УГКЦ.
Різдво 25 грудня та 7 січня: головне
- Західні церкви здебільшого відзначають Різдво за Григоріанським календарем. Водночас східні – за Юліанським. Саме тому дата відрізняється.
- Українці останні роки все частіше говорять про перехід на святкування Різдва 25 грудня – з усім світом. Однак наразі суспільство ще розділене у цьому питанні.
- Варто зазначити, що дата народження Ісуса Христа – умовна. В жодному документі її немає.
Цікаво – привітання Святослава Шевчука з Різдвом: дивіться відео