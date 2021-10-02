Такое заявление о задержании Саакашвили и владельца квартиры сделал во время брифинга 2 октября начальник криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии Мамука Челидзе.
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Задержали и владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили
Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для недопущения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации,
– рассказал Челидзе.
По его словам, поймали политика в одной из квартир в Глдани-Надзаладевському районе Тбилиси. Кроме того, задержали и хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили.
Сейчас МВД начало расследование по факту незаконного пересечения политиком грузинской границы.
Задержание Саакашвили в Грузии: коротко
- Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. В этот день политик только въехал на территорию страны, однако его еще раньше заочно приговорили к 6 годам заключения.
- В прокуратуре Грузии утверждают, что украинское гражданство не поможет Саакашвили вернуться в Украину. Ведь преступления, в которых его обвиняют, он совершил на грузинской территории.
- Лидер страны Саломе Зурабишвили выступила с категорическим заявлением – мол, она никогда не помилует политика.
- 2 октября 3 президент Грузии написал письмо из тюрьмы, в котором заявил, что приговоры ему выносили по заказу Владимира Путина.
- В Офисе Президента задержание оценили как месть Саакашвили.
- В Министерство иностранных дел вызвали грузинского дипломата. Во время встречи с Сандро Топурией украинская сторона отметила, что законные права Саакашвили должны быть полностью соблюдены.