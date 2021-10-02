Такое заявление о задержании Саакашвили и владельца квартиры сделал во время брифинга 2 октября начальник криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии Мамука Челидзе.

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Задержали и владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили

Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для недопущения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации,

– рассказал Челидзе.

По его словам, поймали политика в одной из квартир в Глдани-Надзаладевському районе Тбилиси. Кроме того, задержали и хозяина квартиры, в которой скрывался Саакашвили.

Сейчас МВД начало расследование по факту незаконного пересечения политиком грузинской границы.

Задержание Саакашвили в Грузии: коротко