Компания Coca-Cola приняла решение уйти с российского рынка и не поддерживать оккупантов. российский диктатор владимир путин решил воспользоваться случаем и поиздеваться над россиянами еще одним способом.

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"Импортзаменитель" Coca-Cola

россияне очень стремительно удаляются от цивилизованного мира и двигаются в сторону Средневековья. Самих россиян это радует так сильно, что они готовы рисковать жизнью и пить пойло местных производителей, как взялся рекламировать сам путин.

российский диктатор собрался издать указ, согласно которому поручит министру сельского хозяйства заменить Coca-Cola каким-нибудь "иван-чаем", пить который не додумался бы ни один адекватный человек.

Действительно, иван-чай, наверное, полезнее, чем какая-то Coca-Cola, там одна химия,

– решил похвалить Путин этот страшный напиток.

Что ж, российским оккупантам следует привыкать к непонятным отварам и другой сомнительной продукции, на производство которой способны только российские предприятия. Вкус россии должен приносить страдания, и граждане страны-террориста приступили к выполнению этой задачи с большим вдохновением.

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