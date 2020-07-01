На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования от Министра здравоохранения Максима Степанова так и не услышали обещанной концепции продолжение медицинской реформы.

К такому выводу пришел эксперт Андрей Миселюк, директор Института социально-политического проектирования "Диалог".

"Вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы Минздрава сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам", – пишет эксперт.

По словам Миселюка, реформа от Степанова заключается в том, чтобы дофинансировать медицинские учреждения до уровня бюджета 2019 года, разработать протоколы лечения и стандарты медицинской помощи, а также механизмы финансирования для специализированных больниц. Еще Степанов пообещал врачам поднять зарплату, а реформу фактически отложил до 1 января 2021 года.

Из всего перечня наиболее конструктивным, по мнению эксперта, выглядит заявление о разработке национальных протоколов, но и здесь не все так хорошо.

Здесь у нас действительно непаханное поле с кучей коррупционных рисков. Во времена Богатыревой протоколы разрабатывали определенные ассоциации. Во времена Супрун перешли в другие крайности – за основу взяли протоколы 27 стран, национальных не было. Другие министры предлагали брать Clinical Guidelines (Клинические руководства) европейских больниц, переводить и адаптировать. Какую модель выбрал сейчас Минздрав – остается неясным, хотя это миллиардные средства и, как следствие, очень серьезные коррупционные риски для государства,

– объясняет Миселюк.

Финансовые инициативы Степанова эксперт считает явным возвращением к прежней системе функционирования медицинской отрасли: "Давайте вспомним, с чего началась медицинская реформа? С понимания, что какие бы средства не выделяло государство – их все равно не хватает, большинство больниц находится в плохом состоянии, врачи недовольны условиями труда и зарплатами, пациенты – качеством услуг и необходимостью за них платить из собственного кармана".

Степанов, предлагая дофинансировать учреждения, которые не позаботились об улучшении качества обслуживания, полностью нивелирует саму идею реформы, считает эксперт.

Кроме этого, предлагая повысить зарплаты медикам, министр превышает свои полномочия, поскольку установление тарифной сетки является зоной ответственности местных властей.

Напомним, ранее сообщалось, что от продолжения медреформы зависит также судьба кредитной линии МВФ на 5 млрд долларов. Украина подписала соответствующий меморандум, в котором пообещала продолжить реформу.