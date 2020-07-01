На засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування від Міністра охорони здоров'я Максима Степанова так і не почули обіцяної концепції продовження медичної реформи.

Такого висновку дійшов експерт Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог".

"Замість реальної стратегії з цифрами і розрахунками усі плани МОЗ зараз зводяться до збереження поточної ситуації (ми дамо вам стільки, скільки ви звикли отримувати) і доплат лікарям", – пише експерт.

За словами Миселюка, реформа від Степанова полягає в тому, щоб дофінансувати медичні установи до рівня бюджету 2019 року, розробити протоколи лікування і стандарти медичної допомоги, а також механізми фінансування для спеціалізованих лікарень. Ще Степанов пообіцяв лікарям підняти зарплату, а реформу фактично відклав до 1 січня 2021 року.

З усього переліку найбільш конструктивною, на думку експерта, виглядає заява про розробку національних протоколів, але і тут не все так добре.

Тут у нас дійсно неоране поле з купою корупційних ризиків. За часів Богатирьової протоколи розробляли певні асоціації. За часів Супрун перейшли в інші крайнощі – за основу взяли протоколи 27 країн, національних не було. Інші міністри пропонували брати Clinical Guidelines (Клінічні настанови) європейських лікарень, переводити і адаптувати. Яку модель вибрав зараз МОЗ – залишається неясним, хоча це мільярдні кошти і, як наслідок, дуже серйозні корупційні ризики для держави,

– пояснює Миселюк.

Фінансові ініціативи Степанова експерт вважає явним поверненням до колишньої системи функціонування медичної галузі: "Давайте згадаємо, з чого почалася медична реформа? З розуміння, що які б кошти не виділяла держава – їх все одно не вистачає, більшість лікарень перебуває в поганому стані, лікарі незадоволені умовами праці та зарплатами, пацієнти – якістю послуг і необхідністю за них платити з власної кишені".

Степанов, пропонуючи дофінансувати установи, які не подбали про поліпшення якості обслуговування, повністю нівелює саму ідею реформи, вважає експерт.

Крім цього, пропонуючи підвищити зарплати медикам, міністр перевищує свої повноваження, оскільки встановлення тарифної сітки є зоною відповідальності місцевої влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від продовження медреформи залежить також доля кредитної лінії МВФ на 5 млрд доларів. Україна підписала відповідний меморандум, в якому пообіцяла продовжити реформу.