Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Коли відбудеться зустріч Путіна і Віткоффа

Російський журналіст із так званого "кремлівського пулу" Андрій Колесніков заявив, що Путін зустрінеться з Віткоффом у Кремлі після переговорів з Олександром Лукашенком, які вже розпочалися у Москві.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков у коментарі для ЗМІ сказав, що Віткофф зустрінеться з "російськими представниками дуже високого рангу" і не виключив його зустрічі з Путіним.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Владімір Путін проведе зустріч з посланцями Трампа щодо перемир'я в Україні в четвер – п'ятницю, тобто 13 або 14 березня відповідно. Жодних інших деталей щодо майбутньої розмови політик не розкрив.

Нагадаємо, під час візиту до Москви Стів Віткофф намагатиметься переконати російську сторону підписати 30-денне перемир'я. Раніше російський посол заявив, що у Кремлі "готові розглянути" пропозицію США про припинення вогню в Україні, але водночас наголошують на необхідності всеосяжної угоди для повного завершення бойових дій.