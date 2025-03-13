Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Когда состоится встреча Путина и Уиткоффа

Российский журналист из так называемого "кремлевского пула" Андрей Колесников заявил, что Путин встретится с Уиткоффом в Кремле после переговоров с Александром Лукашенко, которые уже начались в Москве.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии СМИ сказал, что Виткофф встретится с "российскими представителями очень высокого ранга" и не исключил его встречи с Путиным.

Тем временем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин проведет встречу с посланниками Трампа по поводу перемирия в Украине в четверг – пятницу, то есть 13 или 14 марта соответственно. Никаких других деталей по поводу предстоящего разговора политик не раскрыл.

Напомним, во время визита в Москву Стив Уиткофф будет пытаться убедить российскую сторону подписать 30-дневное перемирие. Ранее российский посол заявил, что в Кремле "готовы рассмотреть" предложение США о прекращении огня в Украине, но в то же время отмечают необходимость всеобъемлющего соглашения для полного завершения боевых действий.