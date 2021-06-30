В то же время в экономике Украины функционирует много серых и черных схем по уклонению от уплаты налогов. Эксперты отмечают, что ликвидация таких схем позволила бы приносить в бюджет 60 миллиардов ежегодно.

"По логике авторов законопроекта, если этот закон будет принят, то в бюджет поступит около 50 миллиардов гривен. Но что делать бизнесу, который и так платил все налоги? Несмотря на пандемию, несмотря на кризис, несмотря на все остальное, они сейчас будут вынуждены платить еще больше. Это однозначно будет очень плохим знаком для всех потенциальных инвесторов, для экспертов международных, которые работают с экономикой. Мы точно от этого не выиграем", – отметил политический эксперт Петр Охотин.

Эксперты отмечают, что увеличить налоговые поступления можно другим и эффективным способом – ликвидировав коррупционные схемы на рынке нефтепродуктов и табака, при импорте электроники и экспорте агропродукции. Экономисты подсчитали, что только из-за нелегального производства нефтепродуктов бюджет в прошлом году недополучил 19 миллиардов гривен в виде акцизов и НДС, а уже в этом году эта сумма может вырасти до 22 миллиардов.

"Если мы говорим о серых нефтепродуктах, то это и потеря в экономике страны, и уход денег неизвестно кому. Очень часто такие сферы имеют отношения с РФ и Белоруссией. То есть со странами, которые имеют свои интересы. Получается, что это еще и угроза национальной безопасности", – объяснил политический эксперт Петр Охотин.

Поэтому эксперты советуют чиновникам переключить внимание на "теневиков", а не на тех, кто ведет бизнес открыто и вкладывает значительные средства в развитие экономики.